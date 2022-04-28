بكين: مبدأ صين واحدة ركيزة للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن مبدأ صين واحدة يعد ركيزة للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القائل إن "حكومة الولايات المتحدة مصممة على التأكد أن تايوان من حقها استخدام جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ضد أي عدوان محتمل"، قال المتحدث باسم الوزارة الضينية: "نشجب بيان الوزير بلينكن ونرفضه".

وحث وانغ الجانب الأمريكي على عدم الاستهانة بقوة وعزيمة وتصميم وقدرة 1.4 مليار صيني في الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن نقض الالتزام بمبدأ صين واحدة سيدفع تايوان نحو اتجاهات خطرة وسيكلف الولايات المتحدة نفسها ما لا تطيق.

ولفت إلى أنه منذ أن أقامت الصين والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية عام 1979، أعلنت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بكل وضوح، من بينها الإدارة الحالية، أنها ستلتزم بسياسة صين واحدة، مشددا على أن الاتجاه التاريخي لإعادة توحيد الصين لا يمكن إعاقة تقدمه، وأن مبدأ صين واحدة هو ركيزة السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

المصدر: "شينخوا"