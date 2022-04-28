الاتحاد الأوروبي: ننتقل من حالة الطوارئ إلى إدارة أكثر استدامة لوباء كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الانتقال من حالة الطوارئ إلى إدارة أكثر استدامة لفيروس كورونا، مؤكدا وجوب زيادة التلقيح والجرعات المعززة.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: "نحن ندخل مرحلة جديدة من الوباء، بينما ننتقل من حالة الطوارئ إلى إدارة أكثر استدامة لكوفيد-19. لكن مع ذلك، يجب أن نبقى متيقظين".

وأضافت: "نعرف كيف سنمضي قدما في هذا المسار. نحتاج إلى زيادة التلقيح والجرعات المعززة واجراء الاختبارات، وإلى مواصلة تنسيق استجاباتنا للوباء في الاتحاد الأوروبي".

ورأت أنه لم تعد هناك حاجة لتركيز المراقبة على الإبلاغ الجماعي عن جميع الإصابات بكوفيد، "ولكن بدلا من ذلك يجب الحصول على تقديرات موثوقة".

وشهد الخريف الماضي تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد، أو خفضها بالكامل في جميع دول التكتل الذي رفع إنتاجه من اللقاحات إلى ما بين 3 - 4 مليارات جرعة سنويا.

المصدر: أ ف ب