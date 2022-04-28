بريطانيا: يتعين على الناتو أن يجعل حماية تايون جزءا من مهامه

قالت بريطانيا إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يجعل حماية تايوان جزءا من مهامه في إطار ضمان الأمن العالمي، بما في ذلك أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية "بوليتيكو"، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بذلك، خلال مأدبة عشاء في لندن، وقالت إن "بريطانيا ترفض الاختيار الخاطئ بين الأمن الأوروبي الأطلسي وأمن المحيطين الهندي والهادئ" لصالح "الناتو العالمي".

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية: "ما أعنيه هو أن الناتو يجب أن تكون لديه نظرة عالمية، وعلى استعداد لمواجهة التهديدات العالمية. نحن بحاجة إلى منع التهديدات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والعمل مع حلفاء مثل اليابان وأستراليا لضمان حماية المحيط الهادئ".

وقالت إنه "يتعين علينا ضمان ذلك حتى تستطيع دولة ديمقراطية مثل تايوان حماية نفسها".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نقاشا بين أعضاء حلف شمال الأطلسي حول مدى التركيز الذي يجب أن يوضع في المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو استجابة للتهديدات الأمنية التي تشكلها الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: انترفاكس