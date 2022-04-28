وسائل إعلام: مقتل 20 شخصا على الأقل جراء اشتباكات بين العصابات في هايتي

أفادت إذاعة "RFM" بمقتل 20 شخصا على الأقل جراء الاشتباكات التي وقعت بين أعضاء العصابات الإجرامية في ضواحي عاصمة هايتي، بورت أو برينس.

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وأضافت الإذاعة أنه يوجد بين القتلى 3 أطفال على الأقل. وأشارت إلى أن عدة مئات من الأشخاص غادروا المنطقة التي وقعت فيه الاشتباكات، مذكرة أنه لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول المصابين في الحادث.

وتقع هجمات العصابات في المناطق التي يمر بها الطريق الذي يربط العاصمة بشمال البلاد وجمهورية الدومينيكان.

وأعلنت الوكالات الأممية سابقا عن تدهور الأوضاح الأمنية والإنسانية في هايتي بعد مقتل رئيس البلاد، جوفينيل مويز، في 7 يوليو عام 2021 وكذلك الزلزال الذي وقع هنا في أغسطس الماضي وأسفر عن مصرع أكثر من 2,2 ألف شخص.

المصدر: تاس