العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ64.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي تنفيذ عمليته الخاصة وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما يصعّد الغرب بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر.
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