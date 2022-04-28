العثور على كتاب هتلر في قاعدة لكتيبة "آزوف" الأوكرانية في ماريوبول

عثرت القوات الروسية على نسخ من كتاب أدولف هتلر "كفاحي" (Mein Kampf)، في قاعدة كانت تستخدمها كتيبة القوميين الأوكرانيين النازيين"آزوف" في مدينة ماريوبول.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الكتاب المصنف في روسيا في قائمة المواد المتطرفة تم العثور عليه أثناء تفتيش ثكنة كانت تستخدمها كتيبة "آزوف" للقوميين الأوكرانيين في ماريوبول.

تجدر الإشارة إلى أن كتيبة "آزوف" التي تضم قوميين أوكرانيين متطرفين محل تتبع جنائي في روسيا.

وكتب أدولف هتلر كتابه "كفاحي" في عام 1924، ويحتوي الكتاب على إيديولوجية نازية متطرفة، وقد تم حظره في روسيا.

المصدر: نوفوستي