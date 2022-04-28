بلينكن: إسرائيل تدعم عودة الولايات المتحدة إلى منظمة اليونيسكو

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل تدعم عودة واشنطن إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، عقب انسحابهما عام 2019 واتهام المنظمة بالتحيز.

ودعا بلينكن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إلى "منح الرئيس الأمريكي جو بايدن إعفاء من قانون ينص على إنهاء التمويل الأمريكي لأي منظمة دولية مثل اليونيسكو تعترف بفلسطين كدولة".

وقال: "نعتقد أن الحصول على صلاحية الإعفاء سيكون هاما وضروريا، وأنا مخول بالقول أن شركاءنا في إسرائيل لديهم الشعور ذاته، وهم سيدعمون انضمامنا مجددا إلى اليونيسكو".

وأقر بلينكن بأن "انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة الأممية انعكس عليها بالضرر"، مشيرا إلى "دور اليونيسكو في التعليم ومجال الذكاء الصناعي الناشئ".

وأضاف: "عندما لا نكون على الطاولة لصياغة تلك النقاشات ونساعد فعليا في صياغة القواعد والمعايير، سيكون هناك شخص آخر، وهذا الآخر هو الصين على الأرجح".

وساهمت الولايات المتحدة بنحو 22% أو 80 مليون دولار من ميزانية المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها حتى عام 2011، عندما أدى قبولها بعضوية دولة فلسطينية إلى وقف هذه المساهمات.

وانسحب الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو من منظمة اليونيسكو بالكامل بعد 8 سنوات.

وأثار إدراج اليونيسكو للمدينة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، غضب إسرائيل، رغم اعتراضها على القرار.

المصدر: "أ ف ب"