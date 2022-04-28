موسكو: مصممون على اجتثاث النازية من أوكرانيا

أكد سيرغي ليونيدشينكو، رئيس القسم القانوني بالبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، حتمية معاقبة المسؤولين عن تعذيب وقتل الأوكرانيين المعارضين لنظام كييف، واجتثاث النازية من أوكرانيا.

وقال ليونيدشينكو: "مراكز التعذيب في القرن الحادي والعشرين لا يقبلها العقل. هناك الكثير من الأدلة الدامغة وشهادات الشهود على مركز التعذيب السري التابع لجهاز الأمن الأوكراني في مطار ماريوبول. لقد أطلق عليه بشكل ساخر "المكتبة" وتم إنشاؤه عام 2014 عندما احتلت كتيبة "آزوف" المتطرفة ماريوبول".

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وأضاف أنه تم استخدام هذا المركز لتعذيب واغتصاب وقتل "الكتب"، وهو اللقب الذي أطلقه النازيون الجدد على المدنيين المحتجزين هناك المشتبه في عدم ولائهم لنظام كييف.

وتابع: "كونوا على يقين تام من أنه سيتم تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة وجميع الجرائم الشنيعة الأخرى إلى العدالة. لن يفلت أحد من العقاب، وسيتم اجتثاث النازية من أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي