وسائل إعلام: البرلمان السلوفاكي يصوت على رفع الحصانة عن زعيم المعارضة روبرت فيتسو

أفادت وكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية بأنه سيتم التصويت في البرلمان على طلب قضائي برفع الحصانة عن رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة البرلمانية النائب الحالي روبرت فيتسو.

وقالت الوكالة إن "لجنة أوراق الاعتماد بالبرلمان أوصت يوم الأربعاء بأن يستجيب النواب بشكل إيجابي لطلب مكتب المدعي الخاص للبلاد الذي يحقق في القضايا الجنائية الخطيرة، بشأن رفع الحصانة البرلمانية واحتجاز زعيم المعارضة وحزب "الاتجاه الديمقراطي الاشتراكي" ورئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو الذي وجهت إليه تهمة إنشاء جماعة إجرامية منظمة (OCG)، فضلا عن التهديدات بالكشف عن الأسرار الضريبية والمصرفية".

وسيناقش النواب هذا الطلب يوم الخميس، حيث سيصوت البرلمانيون من أحزاب الائتلاف الحكومي، الذين يتمتعون بأغلبية في الهيئة التشريعية العليا لسلوفاكيا المكونة من 150 عضوا من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن فيتسو.

وقال فيتسو الذي وصف القضية الجنائية ضده بأنها "استفزاز من قبل خصوم سياسيين"، إنه يتوقع تطور الأحداث بهذا الشكل.

المصدر: "تاس"