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بساكي: لا توجد بنود إضافية في صفقة تبادل السجينين مع روسيا

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بساكي: لا توجد بنود إضافية في صفقة تبادل السجينين مع روسيا
AP Carolyn Kaster
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أنه لا يوجد بنود إضافية في صفقة تبادل واشنطن وموسكو المواطنين الأمريكي تريفور ريد، والروسي قسطنطين ياروشينكو.

وقالت بساكي، في مؤتمر صحفي دوري ردا على سؤال حول وجود بنود إضافية غير الإفراج عن ياروشينكو مقابل نقل ريد إلى الولايات المتحدة في الاتفاق: "لقد كانت المفاوضات تتعلق بقضية واحدة، موضوع واحد: إطلاق سراح تريفور ريد. لم تكن هناك بنود أخرى أنا أعلم بها".

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أنه تمت اليوم الأربعاء صفقة تبادل ريد مقابل ياروشينكو.

المصدر: تاس

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