الأمم المتحدة تحذر من مشروع قانون للهجرة تبناه البرلمان البريطاني

حذرت الأمم المتحدة من أن مشروع قانون الهجرة الذي قدمته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل وتبناه البرلمان، قد يضعف الأنظمة الدولية لحماية الفارين من الحرب والاضطهاد.

ويسمح مشروع القانون بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وعمليات الإعادة إلى البحر والإبعاد عن الشاطئ، كما يعتبر الوصول عن قصد إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني جريمة جنائية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إنه من "المخيب للآمال" أن يسعى القانون الجديد إلى "ردع طلب اللجوء من خلال إبعاد معظم اللاجئين إلى وضع جديد أقل مع حقوق قليلة وتهديد دائم بالترحيل" مشيرا إلى أن "المملكة المتحدة بلد لطالما كان يفخر بنفسه بتاريخه الطويل في الترحيب باللاجئين وحمايتهم".

ووصفت منظمة أوكسفام الخيرية الخيرية مشروع القانون بأنه "ضربة مدمرة للعائلات الفارة من الصراع والاضطهاد"، في حين وصفته منظمة أطباء بلا حدود بأنه "مهين".

المصدر: "الإندبندنت"