وسائل إعلام: واشنطن ترفع جزئيا القيود المفروضة على تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخبارية

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة رفعت عددا من القيود المفروضة على تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخبارية.

وبحسب الوكالة، فقد "تم اتخاذ مثل هذه الخطوة بعد أن بعث عضو لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي برسالة سرية تطالب إدارة الرئيس جو بايدن برفع هذه القيود.

وقال المصدر، إن "مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أبلغ الكونغرس مطلع أبريل الجاري باتخاذ مثل هذا القرار".

وأشارت المصادر، إلى أنه "من المتوقع أن يساعد توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا كييف على الدفاع عن الأراضي وربما استعادة السيطرة عليها حيث تجري العملية العسكرية الخاصة حاليا".

ووسعت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، وبشكل كبير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، كما أعلن البنتاغون عن "تخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف، والتي تخطط واشنطن من خلالها لنقل 11 طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-17"، من بين أمور أخرى.

المصدر: "نوفوستي"