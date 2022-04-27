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وسائل إعلام: أوكرانيا تتهم شركة "آكا" الدفاعية التركية باختلاس 5 ملايين دولار

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وسائل إعلام: أوكرانيا تتهم شركة
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علم أوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن أوكرانيا تتهم شركة "آكا" التركية للإنتاج الدفاعي باختلاس 5 ملايين دولار في صفقة موقعة بينهما.

وقالت صحيفة "جمهوريت" التركية بأن "مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية الأوكرانية فلاديمير كراكوفيتسكي توجه إلى شرطة أنقرة برسالة مفادها بأن الشركة التركية لإنتاج الزي الدفاعي لم تف بجزءها من عقد توريد المنتجات، بعد أن تلقت حوالي 5 ملايين دولار من الجانب الأوكراني من أصل المبلغ المتفق عليه بموجب العقد".

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وأضافت أنه "في 6 مارس أبرمت كييف صفقة مع شركة Aka Arms Defense تتعلق بشراء 5000 مجموعة من الخوذ والسترات الواقية من الرصاص، كل منها تكلف 1050 دولارا".

وتابعت أن "كراكوفيتسكي أكد للشرطة أن الدفع تم عن طريق 11 عملية تحويل مختلفة، بينها عمليات بالعملات الرقمية، وكان من المفترض التسليم في غضون أسبوع بعد توقيع الاتفاقية إلى ممثلي أوكرانيا في بولندا، لكن هذا لم يحصل".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم فتح تحقيق في هذه القضية أسفر عن اعتقال خمسة من المشتبه بهم لفترة وجيزة".

وتابعت أنه "في 25 أبريل أفرجت المحكمة عنهم دون توجيه الاتهامات لهم".

المصدر: "تاس" 

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