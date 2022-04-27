بلينكن: واشنطن ستواصل فرض العقوبات على روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون فرض العقوبات على روسيا في الأسابيع المقبلة على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بلينكين خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "سنواصل فرض عقوبات جديدة في الأسابيع المقبلة. لن نتوقف حتى تتوقف روسيا".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستركز العقوبات على قطاعات إضافية في الاقتصاد الروسي.

وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

المصدر: نوفوستي