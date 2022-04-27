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الدفاع الروسية: 75 سفينة أجنبية من 17 دولة عالقة في الموانئ الأوكرانية

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الدفاع الروسية: 75 سفينة أجنبية من 17 دولة عالقة في الموانئ الأوكرانية
Sputnik RUSSIAN DEFENSE MINISTRY
رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 75 سفينة من 17 دولة لا تزال عالقة في الموانئ الأوكرانية دون أي إمكانية لمغادرتها.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، يوم الأربعاء، إنه "في 7 موانئ أوكرانية هي خيرسون ونيقولايف وتشيرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني وماريوبول، لا تزال عالقة 75 سفينة أجنبية من 17 دولة".

وأضاف أن "مخاطر القصف التي خلقتها سلطات كييف في مياهها الداخلية والمياه الإقليمية، وخطر الألغام لا تسمح للسفن بمغادرة الموانئ بشكل آمن والتوجه إلى عرض البحر".

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وأكد أن الخطر من الألغام العائمة لا يزال قائما على الملاحة بالقرب من سواحل الدول المطلة على البحر الأسود، وأن "سلطات كييف لا تزال تتهرب من التعامل مع سلطات البلدان الأخرى والشركات المالكة للسفن لمعالجة قضية الخروج الآمن للسفن الأجنبية".

وشدد ميزينتسيف على أن روسيا تتخذ كافة الإجراءات لضمان أمن الملاحة المدنية في مياه البحر الأسود وبحر آزوف والبحر المتوسط.

وذكر أن القوات الروسية تفتح ممرا آمنا في البحر كل يوم من الساعة 8 صباحا حتى السابعة مساء بتوقيت موسكو، لحركة السفن باتجاه الجنوب الغربي.

وأشار كذلك إلى أن "النازيين الأوكرانيين يستمرون في احتجاز 90 مواطنا أجنبيا من 5 دول رهائن ودروعا بشرية".

المصدر: تاس

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