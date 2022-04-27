أرمينيا.. اعتقال أكثر من 50 شخصا شاركوا في احتجاجات مناهضة لباشينيان
Globallookpress Christian Charisius
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اعتقلت الشرطة الأرمنية اليوم الأربعاء أكثر من 50 شخصا شاركوا في احتجاجات متفرقة، طالبت باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وقال مصدر في الشرطة الأرمنية: "اليوم، تم نقل 52 شخصا إلى أقسام الشرطة".
ونفذت المعارضة يوم الثلاثاء عدة احتجاجات أدت إلى عرقلة حركة المرور في عدة شوارع في العاصمة يريفان.
وأعلنت في وقت سابق أحزاب وقوى معارضة أرمنية عن احتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 25 أبريل.
المصدر: نوفوستي