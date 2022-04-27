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شاهد.. صورة ساحرة لبائع كباب في كشمير تفوز في مسابقة دولية لتصوير الطعام (فيديو + صورة)

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شاهد.. صورة ساحرة لبائع كباب في كشمير تفوز في مسابقة دولية لتصوير الطعام (فيديو + صورة)
Gettyimages.ru
شاهد.. صورة بائع كباب من كشمير تفوز بجائزة في مسابقة دولية لتصوير الطعام
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فازت صورة لبائع طعام يعمل أمام شواية للحوم يخرج منها دخان كثيف بالجائزة الكبرى ضمن مسابقة في تصوير الطعام.

ورشح ديبداتا تشاكرابورتي للفوز بالجائزة الأولى في مسابقة "بينك ليدي لمصور الطعام لعام 2022" عن صورة بعنوان "كبابيانا"، والتي التقطها في منطقة سريناغار، في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

والتقط المصور الهندي الصورة في شارع مزدحم ليلا، إذ يشعل الباعة أفران الفحم لتحضير الكباب وأنواع أخرى من الأطعمة في الشارع.

وتقول كارولين كينيون مديرة المسابقة: "في عالم اليوم، نشعر بحاجة إلى الراحة والحب، أكثر من أي وقت مضى".

وتضيف: "توجد أشياء كثيرة في هذه الصورة تبعث فينا الطمأنينة، احتضان الدخان المتصاعد للبائع بشكل جميل، والضوء الذهبي، وملامح الشخص وهو يعد الطعام لتقديمه".

وتقول كارولين: "الشرر يتطاير من الأسياخ حتى نكاد نشم رائحة الشواء.. نتخيل الدفء ورائحة الطعام اللذيذ".

وصرحت بأن "هذه الصورة الجميلة والقوية في ذات الوقت تغذي أرواحنا".

واختارت المسابقة الأعمال من بين آلاف المشاركات التي تلقتها من أكثر من 60 دولة في شتى أرجاء العالم، وأعلنت لجنة التحكيم أسماء المصورين الفائزين من خلال الإنترنت في احتفالية بثت على الهواء مباشرة.

المصدر: موقع "بي بي سي"

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