ترامب يستأنف على قرار فرض غرامة يومية عليه بقيمة 10 آلاف دولار

تقدمت محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستئناف موكلها ضد قرار تغريمه بـ10 آلاف دولار يوميا عن كل يوم يتخلف فيه عن الامتثال لأمر استدعائه في قضة تجارية مرفوعة ضده.

وقالت ألينا خبا، محامية ترامب إنه "في أوراق المحكمة، ترامب استجاب بشكل صحيح لأمر الاستدعاء وأن مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، فشل في إظهار أن سلوكه كان محسوبا لإلغاء أو إعاقة التحقيق ورفض الدخول في نقاشات حسنة النية" قبل السعي لتغريمه.

وشككت في الأساس القانوني لاتهام ترامب بالازدراء، مؤكدة أنه "تم تقديم جميع المستندات التي وردت على أمر الاستدعاء للنائب العام قبل أشهر".

هذا وتم اتخاذ قرار إدانة ترامب بتهمة ازدراء المحكمة بناء على جيمس، التي كانت قد طلبت من الرئيس السابق تقديم عدد من الوثائق حول أنشطته المالية، إلا أنه لم يمتثل للقرار.

وكعقوبة، حكم آرثر إنغورون، قاضي المحكمة العليا في نيويورك، بأن على ترامب دفع 10000 دولار يوميا حتى يتم تقديم المستندات.

في أوائل أبريل، أعلنت جيمس، عن نيتها مقاضاة ترامب في قضية الاحتيال المالي المزعوم في مؤسسته ترامب.

المصدر: AP + RT