وسائل إعلام: طائرة شولتز لن تدخل أجواء روسيا أثناء رحلتها إلى اليابان

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن طائرة المستشار أولاف شولتز ستتجه إلى اليابان دون دخول أجواء روسيا، مما سيزيد فترة الرحلة ساعتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسار الطائرة سيكون فوق النمسا وهنغاريا ورومانيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان ومنغوليا والصين وكوريا الجنوبية، مما سيزيد من فترة الرحلة بساعتين.

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ومن المقرر أن يشارك المستشار الألماني في منتدى اقتصادي بطوكيو يوم 28 أبريل الجاري، وسيلتقي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ومن المتوقع أن يعود شولتز إلى ألمانيا يوم الجمعة المقبل.

المصدر: تاس