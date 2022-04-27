بايدن في جنازة أولبرايت يذكر بردة فعل البولنديين عند سماع اسمها

حضر أكثر من 1400 شخص من بينهم قادة أجانب إلى الكاتدرائية الوطنية بواشنطن، للمشاركة بجنازة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، التي توفيت الشهر الماضي عن 84 عاما.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له خلال الجنازة: "مادلين كانت جزءا كبيرا من سبب بقاء الناتو قويا ومحفزا، كما هو الحال اليوم"، مشيرا إلى أنه علم بوفاتها عندما كان في طريقه إلى أوروبا في مسعى لإقناع الحلفاء بالبقاء موحدين في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

WATCH LIVE: Madeleine Albright's funeral at the Washington National Cathedral. https://t.co/Th75lWvbRb — KPBS News (@KPBSnews) April 27, 2022

ولفت إلى أنه تحدث إلى مجموعة معظمها من البولنديين والأوكرانيين في تلك الرحلة، و"عندما ذكرت اسم أولبرايت، أطلقوا هتافا يصم الآذان"، مضيفا: "ردة الفعل هذه كانت عفوية".

ورأى أن اسم أولبرايت "لا يزال اسمها مرادفا لأمريكا كقوة من أجل الخير في العالم. مادلين لم تهدر الكلمات مطلقا أو تضيع الوقت. عندما رأت شيئا يحتاج إلى إصلاح أو شخص يحتاج إلى المساعدة، كانت تقوم بالعمل اللازم".

“In the 20th and 21st century, freedom had no greater champion than Madeleine Korbel Albright,” President Joe Biden said. “Today we honor a truly proud American who made all of us prouder to be Americans.”

"Her story was America's Story." https://t.co/EB7v4vUCBfpic.twitter.com/aPxxLUKn8Y — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) April 27, 2022

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: "إذا كانت مادلين هنا معنا اليوم، فإنها ستذكرنا أيضا أن هذا يجب أن يكون موسما للعمل.. يجب أن ننتبه إلى حكمة حياتها وقضية خدمتها العامة، واجهوا الطغاة والديماغوجيين، من ساحات القتال في أوكرانيا إلى قاعات الكابيتول. أن الدفاع عن الديمقراطية في الداخل بنفس القوة التي ندافع عنها في الخارج".

.@HillaryClinton: “The angels better be wearing their best pins, and putting on their dancing shoes, because if as Madeleine believed there’s a special place in Hell for women who don’t support other women, they haven’t seen anyone like her yet." pic.twitter.com/dRDnCcrWuS — Tom Elliott (@tomselliott) April 27, 2022

أما الرئيس الأسبق بيل كلينتون، فلفت إلى أنه تحدث آخر مرة مع أولبرايت قبل حوالي أسبوعين من وفاتها، و"ويومها سألتها أهم سؤال، أي نوع من العالم سوف نتركه لأحفادنا؟".

المصدر: "واشنطن بوست" + RT