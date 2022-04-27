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الأمم المتحدة تشكل فريقا لإجلاء المدنيين عن "آزوفستال" في ماريوبول

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الأمم المتحدة تشكل فريقا لإجلاء المدنيين عن
Globallookpress Victor
مصنع "آزوفستال"
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أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن إدارة الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تشكل فريقا لإجلاء المدنيين عن مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

وقال حق: "إدارة الشؤون الإنسانية لدينا تحضر فريقا من الأمم المتحدة لتنسيق إجلاء المدنيين عن مصنع "آزوفستال" في ماريوبول".

وأضاف: "أجرينا اليوم الأربعاء مفاوضات مع السلطات في موسكو وكييف لإعداد خطة عمل لإجلاء المدنيين".

وأشار إلى أن الشروط لبدء الإجلاء لم تتوفر بعد، ولا تزال الاتصالات مع سلطات روسيا وأوكرانيا مستمرة، وأن العملية قد تستغرق بضعة أيام.

المصدر: تاس

 

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