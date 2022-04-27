"بوينغ": كان يجب أن نرفض صفقة ترامب لطائرات Air Force One

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" ديف كالهون إنه كان يجب على الشركة رفض صفقة الرئيس السابق دونالد ترامب مع Air Force One التي كلفت حتى الآن 660 مليون دولار مقابل طائرتين رئاسيتين.

وتحدث ديف كالهون عن خسارة الشركة الضخمة في تحويل طائرتين من طراز 747 إلى طائرتين رئاسيتين، وقال: "سأطلق على طائرة الرئاسة Air Force One لحظة فريدة للغاية، ومفاوضات فريدة للغاية، ومجموعة فريدة من المخاطر التي ربما لم يكن على بوينغ أن تتخذها".

وأضاف: "لكننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وسنقوم بتسليم طائرات رائعة، وندرك التكاليف المرتبطة بذلك".

يذكر أن ترامب الذي امتلك طائرات خاصة وحتى شركة طيران طوال حياته المهنية، شارك شخصيا في المفاوضات لاستبدال طائرة الرئاسة، واقنع الشركة بالموافقة على عقد بسعر ثابت، مع عدم تغطية شركة "بوينغ" لدافعي الضرائب الأمريكيين أي زيادة في الإنفاق على تحويل الطائرتين.

ودينيس مويلينبورغ، الذي تفاوض شخصيا على الصفقة مع ترامب، أقيل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2019.

هذا وقدر اقتراح ميزانية القوة الجوية لعام 2019 تكلفة الطائرات بـ4 مليارات دولار، بينما ادعى ترامب أنه وفر للبيت الأبيض مليار دولار في الصفقة.

المصدر: "الإندبندنت"