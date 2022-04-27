النازيون الأوكرانيون أطلقوا القذائف في ماريوبول من خلف مبنى المسجد

أشارت مصادر إعلامية مطلعة، إلى أن النازيين الأوكرانيين أقاموا موقعا لمدفعية الهاون خلف مبنى مسجد في مدينة ماريوبول وأطلقوا منه القذائف متحصنين خلف مبنى ديني.

وأكد القائم بأعمال المسجد للمحققين العسكريين التابعين للجنة التحقيقات الروسية، والذين بدأوا العمل على توثيق وقائع جرائم المسلحين، أن "النازيين الأوكرانيين نصبوا المدفعية خلف مبنى الجامع وكانوا يطلقون القذائف منه على المدينة.

وأضاف: "أطلق النازيون القذائف من الموقع باتجاه المدينة والميناء"، فيما تم العثور على صناديق ذخيرة في مكان الحادث.

وبدأت مجموعات من المحققين العسكريين العمل المستمر لتحديد وتوثيق وقائع الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية ووحدات المسلحين النازيين الأوكرانيين في إقليم ماريوبول والبلدات المجاورة.

ويقوم موظفو لجنة التحقيق الروسية بإجراء مسح لسكان المدينة وزيارة مواقع الجريمة، بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتفتيش قاعدة "فوج آزوف" المتطرف، والذي رفعت قضايا جنائية ضد مقاتليه في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"