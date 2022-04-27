رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بالمساءلة في مزاعم التجسس في كتالونيا

تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "بالمساءلة" في مزاعم تجسس مدريد على عشرات الشخصيات الانفصالية الكتالونية باستخدام برنامج "بيغاسوس" السرية.

وقالت مجموعة Citizen Lab الكندية الأسبوع الماضي إن أكثر من 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية الكاتالونية كانوا أهدافا لبرامج "بيغاسوس" بعد محاولة فاشلة للاستقلال في عام 2017.

وكان المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم قادة إقليميون حاليون وسابقون، من بين المستهدفين ببرامج التجسس الذي تصنعه مجموعة NSO الإسرائيلية، والتي تتسلل إلى الهواتف المحمولة لاستخراج البيانات أو تفعيل الكاميرا أو الميكروفون والتجسس على أصحابها.

وقال سانشيز خلال مناظرة برلمانية، في أول تعليق علني له على مزاعم التجسس، "سنحاسب.. هذه قضية خطيرة تتطلب إجابات جادة".

المصدر: "أ ف ب"