باكستان.. مجموعة انفصالية تحذر بكين من هجمات جديدة

هددت حركة بلوشية انفصالية بشن هجمات جديدة ضد المصالح الصينية في باكستان، بعد إعلان مسؤوليتها عن هجوم في كراتشي قتل فيه ثلاثة صينيين يوم أمس الثلاثاء.

وأدى الهجوم الذي نفذته امرأة فجرت سترتها الناسفة أمام سيارة كانت تقل 3 مدرسين صينيين وسائقهم الباكستاني (قتلوا جميعا) عند مدخل معهد كونفوشيوس الثقافي الصيني في حرم جامعة كراتشي.

وأعلن مسؤوليته عن الهجوم جيش تحرير بلوشستان وهو إحدى الجماعات التي تطالب باستقلال هذه المقاطعة الكبيرة والفقيرة وذات الكثافة السكانية المنخفضة في جنوب غرب باكستان والمتاخمة لأفغانستان وإيران.

وقال المتحدث باسم جيش تحرير بلوشستان جييان بالوش في بيان إن المئات من المقاتلين والمقاتلات "على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجمات مميتة في بلوشستان وباكستان"، محذرا بكين من خطر وقوع هجمات "أشد قسوة ما لم توقف الصين مشاريع التعدين في بلوشستان واحتلال الدولة الباكستانية".

وأعلن جيش تحرير بلوشستان أن الانتحارية تبلغ 30 عاما وتدعى شاري بالوش، متزوجة وأم لطفلين صغيرين، كانت مدرسة علوم وتدرس للحصول على درجة الماجستير. وأكدت الشرطة هذه المعلومات.

المصدر: "أ ف ب"