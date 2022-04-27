رئيس الأركان الإيراني: علاقاتنا مع الصين تتطور

قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري إن العلاقات العسكرية مع الصين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

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وبعد مباحثات مع وزير الدفاع الصيني "في فانغ هي" في طهران، شدد باقري على تطوير التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والصينية في المجالات التدريبية والعسكرية والأمنية، وقال في تصريحات صحفية إن علاقات القوات المسلحة الإيرانية مع الصين شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة، وأنهما أجرتا عددا من المناورات المشتركة في بحر عمان.

وأضاف باقري إن الجانبين الإيراني والصيني اتفقا في لقاء اليوم "على تطویر التعاون الثنائي في مجال المناورات وتبادل التجارب وقضايا التدريب وباقي القطاعات المشتركة، لكي نتمكن من إرساء أمن أفضل في المناطق الواقعة تحت سيادة الدولتين".

المصدر: وكالة أنباء فارس