 
مباشر

موسكالكوفا: 72 بحارا مدنيا من روسيا محتجزون في أوكرانيا

أخبار العالم

موسكالكوفا: 72 بحارا مدنيا من روسيا محتجزون في أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swkm

قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تتيانا ماسكالكوفا، إن هناك 72 بحارا مدنيا من روسيا محتجزون في حوض بناء السفن في مدينة إيزمائيل الأوكرانية.

وأضافت موسكالكوفا في حديث للصحفيين اليوم: "ثماني سفن مدنية، و 72 شخصا [من روسيا] علقوا في حوض بناء السفن في ميناء إسماعيل بأوكرانيا".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: انحسار عدد الأجانب المحتجزين لدى كييف من 6 آلاف إلى 90 شخصا
الدفاع الروسية: انحسار عدد الأجانب المحتجزين لدى كييف من 6 آلاف إلى 90 شخصا

وتابعت موسكالكوفا، أنها اتصلت بهؤلاء البحارة المحتجزين. وقالت: "نحن نتفهم أنهم يتلقون الطعام والمياه والأدوية، لكنهم غير قادرين على العودة".

المصدر: تاس

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا