موسكالكوفا: 72 بحارا مدنيا من روسيا محتجزون في أوكرانيا

قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تتيانا ماسكالكوفا، إن هناك 72 بحارا مدنيا من روسيا محتجزون في حوض بناء السفن في مدينة إيزمائيل الأوكرانية.

وأضافت موسكالكوفا في حديث للصحفيين اليوم: "ثماني سفن مدنية، و 72 شخصا [من روسيا] علقوا في حوض بناء السفن في ميناء إسماعيل بأوكرانيا".

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وتابعت موسكالكوفا، أنها اتصلت بهؤلاء البحارة المحتجزين. وقالت: "نحن نتفهم أنهم يتلقون الطعام والمياه والأدوية، لكنهم غير قادرين على العودة".

المصدر: تاس