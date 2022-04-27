المفوضية الأوروبية تقترح خطة لرفع قواعد التأشيرات للمسافرين من قطر والكويت

اقترحت المفوضية الأوروبية، رفع متطلبات الحصول على تأشيرة دخول للأشخاص القادمين من قطر والكويت لتسهيل دخولهم إلى العديد من الدول الأوروبية للإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما.

وقالت المفوضية الأوروبية، إنها أوصت بالسماح للأشخاص من الدولتين الذين يحملون جوازات سفر بيومترية بالدخول بدون تأشيرات للإقامات القصيرة، مبينة أن الدولتين تمثلان خطرا منخفضا بالسماح للمهاجرين غير المصرح لهم بدخول أوروبا.

وأضافت أن الكويت وقطر "شريكان اقتصاديان مهمان للاتحاد خاصة في مجال الطاقة".

وسينطبق الاقتراح على السفر التجاري والسياحي والأسري ويمنح حق الوصول بدون تأشيرة إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء إيرلندا، وكذلك الدخول إلى آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

إلا أنه يتعين على المشرعين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الموافقة أولا على خطة المفوضية، ثم يتم وضع اتفاقية مع قطر والكويت.

هذا وأجرى الاتحاد الأوروبي محادثات مع قطر في الأشهر الأخيرة بشأن ضمان إمدادات الغاز مع تزايد القلق من أن روسيا قد تقطع الإمدادات عن أوروبا.

المصدر: AP