مساعد قاديروف: جميع المقاتلين الشيشان صائمون ولدينا أمنية بعيد الفطر

أدلى أبتي علاء الدينوف، مساعد الرئيس الشيشاني لشؤون الدفاع، بتصريح تطرق فيه إلى المكان الذي يودون استقبال عيد الفطر فيه.

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ومن مدينة روبيجنايا بجمهورية لوغانسك الشعبية، المحررة بالكامل الآن، قال علاء الدينوف في تصريحه إنه والمقاتلون الذين معه يودون بالطبع الاحتفال بعيد الفطر في كييف في مكتب زيلينسكي ليعد لهم مائدة العيد، مضيفا قوله: "سنرى سنرى ما ستكون عليه النتائج".

وتابع مساعد الرئيس الشيشاني قائلا، إنهم في الوقت الحالي يحضرون للاحتفال بعيد الفطر المبارك في الجبهة.

وكان علاء الدينوف قد أكد في مستهل تصريحه على أن جميع مقاتليه صائمون وملتزمون بفريضة الصوم بشكل كامل.

المصدر: RT