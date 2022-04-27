وزير الدفاع الروماني: أحداث بريدنيستروفيه استفزازية

صرح وزير الدفاع الروماني، فاسيلي دينكو، بأن جمهورية مولدوفا لا زالت تبقي الوضع تحت السيطرة، إلا أنه يعتقد أن أحداث بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) استفزازية.

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جاء ذلك في تصريح له في قناة "أنتينا 3" حيث قال: "نحن بالطبع قلقون بشأن كل ما يحدث في بلادنا، عندما يتعلق الأمر بالنزاعات. نحن نرى هذه الأحداث بوصفها استفزازا، ومحاولة لإشعال فتيل الأزمة في المنطقة، والتي لا تملك في الوقت الراهن، من وجهة نظرنا، فرصة للاشتعال. بالطبع تبقي حكومة جمهورية مولدوفا، والإدارة الرئاسية، الوضع تحت السيطرة، ويتحققون ببعض القلق، يرصدون، لكننا لا نرى في الوضع الراهن أي مشكلة".

وأوضح وزير الدفاع أن قضية إرسال أسلحة إلى أوكرانيا من قبل رومانيا ليست محل نقاش في الوقت الحالي، حيث أكد على أن رومانيا هي "مركز إنساني رئيسي لتوصيل المساعدات إلى أوكرانيا"، وليس لديها أي مناقشات تتعلق بالأسلحة، أو تصدير أسلحة هجومية.

وكانت جمهورية بريدنيستروفيه، المعلنة من جانب واحد بشرق مولدوفا، قد شهدت ثلاث هجمات مسلحة خلال آخر 24 ساعة، استهدفت وزارة أمن الدولة في العاصمة تنيراسبول أمس، ومركزا للإذاعة ووحدة عسكرية اليوم الثلاثاء، مما دفع السلطات المحلية لرفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "الأحمر".

المصدر: تاس