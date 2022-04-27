بولندا تريد الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إجراءات مصادرة الأصول الروسية

قال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي، إن بلاده تأمل في التوافق مع بقية دول الاتحاد الأوروبي على تنسيق الصلاحيات لمصادرة الأصول الروسية التي وقعت تحت العقوبات.

وأضاف في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "نعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار سياسي نريد التمسك بهذا المسار، ونحن مستعدون لمصادرة هذه الأصول بشكل لا رجوع فيه".

إقرأ المزيد

وقال نائب الوزير، إن وارسو "منفتحة على المشاورات" بشأن إجراءات المصادرة المحتملة.

ووفقا للصحيفة، يعتقد الجانب البولندي أن الأصول، بما في ذلك "ممتلكات الأوليغارشيين الروس الذين وقعوا تحت العقوبات ومئات المليارات من اليوروهات من احتياطيات بنك روسيا المجمدة من قبل الدول الغربية"، بعد مصادرتها، يجب أن توجه إلى ترميم البنية التحتية لأوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة الروسية.

المصدر: تاس