الخارجية الروسية: فيلنوس تضغط بشكل مباشر على الكنيسة الأرثوذكسية في ليتوانيا

قالت الخارجية الروسية، إن تصريحات عمدة فيلنيوس حول "عدم شرعية" انتماء الكنائس الأرثوذكسية في ليتوانيا إلى الكنيسة الروسية تشهد على الضغط المباشر على هذه الكنائس في ليتوانيا.

وأضاف غينادي أسكالدوفيتش ممثل وزير الخارجية الروسي لشؤون التعاون في مجال احترام حرية الدين، أن العمدة قال مؤخرا إنه يرى أنه من الممكن الاستيلاء على كنائس الأبرشية لصالح كنيسة أخرى.

وتابع الدبلوماسي الروسي، أن "كلام عمدة فيلنيوس يمكن اعتبارها دعوة لارتكاب عمل إجرامي - مصادرة ممتلكات أو بمثابة ابتزاز عادي. من حيث المبدأ، ما يجري يمكن اعتباره بمثابة ضغط مفتوح جديد للدولة على الكنيسة الأرثوذكسية في أوروبا، وتدخل مباشر من جانب الدولة في المجال الديني".

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وشدد أسكالدوفيتش على أن هذه السياسة، تؤدي إلى التعسف والخروج عن القانون. وقال: "أم أن الديمقراطية الانتقائية على الطريقة الليتوانية، تعمل لصالح البعض وتتجاهل مصالح الآخرين؟".

المصدر: تاس