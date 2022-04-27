 
مباشر

قوات حفظ السلام الروسية تنفي إطلاق النار بالقرب من مستودعات الذخيرة في ترانسنيستريا

أخبار العالم

قوات حفظ السلام الروسية تنفي إطلاق النار بالقرب من مستودعات الذخيرة في ترانسنيستريا
Sputnik
قوة حفظ سلام روسية في ترانسنيستريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swgy

نفى أوليغ بلياكوف الرئيس المشارك للجنة المراقبة المشتركة لإدارة عملية حفظ السلام في ترانسنيستريا، ما ورد عن إطلاق نار اليوم قرب المستودعات العسكرية عند قرية كولباسنا.

وقال في حديث لمراسل "تاس": "تلقينا نبأ حدوث إطلاق نار اليوم في منطقة المستودعات العسكرية بالقرب من قرية كولباسنا وقمنا بالتحقق من ذلك. ولم يتأكد وقوع ذلك".

في وقت سابق، أشارت وكالة "أنباء ترانسنيستريا"، إلى وقوع إطلاق نيران في منطقة المستودعات بالقرب من قرية كولباسنا في هذه الجمهورية غير المعترف بها. وذكرت أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

إقرأ المزيد
تراسنستريا.. إطلاق النار قرب أحد أكبر مستودعات الذخيرة في أوروبا
تراسنستريا.. إطلاق النار قرب أحد أكبر مستودعات الذخيرة في أوروبا

في وقت لاحق، أفادت وزارة الداخلية بالجمهورية غير المعترف بها، بأن إطلاق نار من أسلحة نارية خفيفة في منطقة المستودعات العسكرية في ترانسنيستريا تم من أراضي أوكرانيا.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا