قوات حفظ السلام الروسية تنفي إطلاق النار بالقرب من مستودعات الذخيرة في ترانسنيستريا

نفى أوليغ بلياكوف الرئيس المشارك للجنة المراقبة المشتركة لإدارة عملية حفظ السلام في ترانسنيستريا، ما ورد عن إطلاق نار اليوم قرب المستودعات العسكرية عند قرية كولباسنا.

وقال في حديث لمراسل "تاس": "تلقينا نبأ حدوث إطلاق نار اليوم في منطقة المستودعات العسكرية بالقرب من قرية كولباسنا وقمنا بالتحقق من ذلك. ولم يتأكد وقوع ذلك".

في وقت سابق، أشارت وكالة "أنباء ترانسنيستريا"، إلى وقوع إطلاق نيران في منطقة المستودعات بالقرب من قرية كولباسنا في هذه الجمهورية غير المعترف بها. وذكرت أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

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في وقت لاحق، أفادت وزارة الداخلية بالجمهورية غير المعترف بها، بأن إطلاق نار من أسلحة نارية خفيفة في منطقة المستودعات العسكرية في ترانسنيستريا تم من أراضي أوكرانيا.

المصدر: تاس