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هل اصطف المغرب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟

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هل اصطف المغرب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟
Globallookpress Chad McNeeley/Keystone Press Agency
جانب من الاجتماع من اليسار إلى اليمين: رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف (قاعدة رامشتاين 26 أبريل 2022)
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شارك المغرب يوم أمس الثلاثاء، في الاجتماع المنعقد بقاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لحشد الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.

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يظهر التواجد في ذلك الاجتماع ما يبدو وكأنه تغير في موقف الرباط تجاه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعدما كانت الدبلوماسية المغربية قد اختارت في وقت سابق موقف الحياد بعيدا عن تجاذبات موسكو وواشنطن.

وقد مثل المغرب في هذا المؤتمر الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة، والمكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، فيما يبدو وكأنه مؤشر لاصطفاف المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا.

وقد حمل المؤتمر، الذي عقد بتنسيق من "البنتاغون"، اسم "مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا"، برئاسة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي صرح أمام الدول المشاركة في الاجتماع بأن "أوكرانيا يمكن أن تنتصر على روسيا".

المصدر: هسبريس

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