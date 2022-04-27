تراسنستريا.. إطلاق النار قرب أحد أكبر مستودعات الذخيرة في أوروبا

أشارت وكالة "أنباء ترانسنيستريا"، إلى وقوع إطلاق نار في منطقة المستودعات بالقرب من قرية كولباسنا في هذه الجمهورية غير المعترف بها.

وأضافت الوكالة في نبأ على قناتها في تيليغرام: "وردت أنباء عن إطلاق نار في منطقة مستودعات قرب قرية كولباسنا. ولا يوجد ضحايا. ونتحقق من تفاصيل الحادث".

وذكرت الوكالة أن مستودع الذخيرة في قرية كولباسنا في ترانسنيستريا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، يعتبر أحد أكبر مستودعات الذخيرة في أوروبا.

ونوهت الوكالة بأنه توجد على أراضي ترانسنيستريا، مجموعة قوات ميدانية تابعة للجيش الروسي. وتتلخص المهمة الرئيسية لهذه المجموعة في حفظ السلام وحماية مستودعات الذخيرة في المنطقة.

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ويشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو طرح خلال زيارته إلى مولدوفا في عام 2019، مبادرة لنقل هذه الذخيرة والتخلص منها. ولكن الأطراف المعنية لم تبدأ في وضع خطة مشتركة لتنفيذ ذلك.

سعت ترانسنيستريا، التي يعتبر 60 ٪ من سكانها من الروس والأوكرانيين للانفصال عن مولدوفا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا.

في عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل المشكلة بالقوة، أصبحت ترانسنيستريا فعليا خارج نطاق سيطرة مولدوفا.

المصدر: نوفوستي