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الهند.. مصرع 11 شخصا صعقا بالكهرباء خلال احتفال ديني

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الهند.. مصرع 11 شخصا صعقا بالكهرباء خلال احتفال ديني
Globallookpress
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لقي 11 شخصا مصرعهم، صباح اليوم، إثر اصطدام شاحنة بخطوط كهرباء خلال موكب احتفالي هندوسي في جنوب الهند.

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وقالت الشرطة الهندية، إن 11 شخصا تعرضوا للصعق بالكهرباء حتى الموت عندما لمست الشاحنة التي كانوا يستقلونها والمزينة بمناسبة مهرجان هندوسي، خطوطا علوية لنقل الكهرباء خلال موكب احتفالي هندوسي في جنوب الهند.

واشتعلت النيران في الشاحنة التي كانت مزدحمة بالكثيرين بسبب الشرارة الكهربائية.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة ثانجافور بولاية تاميل نادو، بحسب رجل شرطة رفض الكشف عن هويته.

ووقع الحادث عندما كانت العربة تسير في موكب في منطقة ثانجافور، على بعد 340 كيلومترا جنوب تشيناي، عاصمة الولاية.

المصدر: أ ب 

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