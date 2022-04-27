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الدفاع التركية: نصب رادارات قرب مضيق البوسفور لرصد الألغام العائمة

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الدفاع التركية: نصب رادارات قرب مضيق البوسفور لرصد الألغام العائمة
AP
مضيق البوسفور، أرشيف
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أن بلاده نصبت رادارات خاصة عند مدخل مضيق البوسفور لرصد الألغام العائمة.

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ونقلت وزارة الدفاع التركية عن أكار في أعقاب مشاورات بشأن تقديم المساعدات العسكرية الغربية لكييف التي جرت في ألمانيا: "نحن نراقب عن كثب مضيق البوسفور. من أجل عدم مواجهة مفاجآت عند الدخول والخروج منه، اتخذنا تدابير إضافية، وقمنا بتركيب رادارات.

وأضاف الوزير: "في الوقت الراهن يمكننا القول بأمان إنه لا توجد مشاكل في الملاحة في مضيق البوسفور".

المصدر: تاس

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