نائب رئيس الوزراء الأوكراني: تعبئة "أول جيش إلكتروني في العالم" ضد شركات روسية وبيلاروسية

أعلنت أوكرانيا تنظيم 660 هجمة قرصنة على شركات في روسيا وبيلاروس، وفقا لما صرح به نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، من تعبئة ما أسماه "أول جيش إلكتروني في العالم".

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جاء ذلك في مقابلة نشرت صباح اليوم، الأربعاء، في جريدة " El País" الإسبانية، حيث قال فيدوروف، الذي يشغل كذلك منصب وزير التحول الرقمي لأوكرانيا، إن كييف شاركت في تنظيم أكثر من 660 هجمة قرصنة ضد الشركات والمؤسسات الروسية والبيلاروسية، حيث زعم أنه نظم "أول جيش إلكتروني في العالم"، يتضمن في الوقت الحالي حوالي 300 ألف متخصص، ومتطوع، يتم الاتصال معهم من خلال تطبيق "تليغرام"، الذي يتم من خلاله نشر المهام اليومية. وقال فيودوروف إنه لا يوجد اتصال شخصي مع المتطوعين.

المصدر: تاس