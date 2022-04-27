زاخاروفا: زيلينسكي يستخدم الوضع في "آزوفستال" وكأنه ورقة رابحة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن السلطات الأوكرانية تريد التلاعب بالوضع حول مصنع "آزوفستال" في ماريوبول لمصلحتها الخاصة.

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وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك، اليوم الأربعاء: "يريد نظام كييف التلاعب بهذا الوضع عن طريق استخدام الأشخاص المتواجدين هناك لمصلحته".

وأضافت أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يعتقد أنه يجب أن يكون لدى المرء ورقة رابحة معينة في جعبته - فظيعة ودموية - لكنها في فهمه بطاقة "يمكن اللجوء إليها بلا نهاية".

المصدر: نوفوستي