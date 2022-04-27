 
مباشر

لحظة بلحظة.. اليوم الـ63 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أخبار العالم

لحظة بلحظة.. اليوم الـ63 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swfi

يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا باستهداف المرافق العسكرية ومواقع القوات الأوكرانية، فيما يصعد الغرب جهوده لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة والمعدات الحربية.

ميدانيا

.................................................

ردود الفعل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا