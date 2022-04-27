لحظة بلحظة.. اليوم الـ63 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swfi
يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا باستهداف المرافق العسكرية ومواقع القوات الأوكرانية، فيما يصعد الغرب جهوده لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة والمعدات الحربية.
ميدانيا
- وكالة: مخزونات الأسلحة الأمريكية قد تنفد قريبا بسبب استمرار مساعدة أوكرانيا
- أستراليا تزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة تزيد قيمتها عن 19 مليون دولار
- نائب رئيس الوزراء الأوكراني: تعبئة "أول جيش إلكتروني في العالم" ضد شركات روسية وبيلاروسية
- الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة استطلاع بدون طيار قرب فورونيج
- حريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة بيلغورود
- CNN: البنتاغون أنشأ مركزا في ألمانيا لتنسيق توريد الأسلحة لأوكرانيا
- دونيتسك: إصابة 11 مدنيا نتيجة لقصف أوكراني
- زاخاروفا: الدول الغربية تتنافس على إمداد أوكرانيا بالسلاح
.................................................
ردود الفعل
- أسعار الغاز في أوروبا تقفز بأكثر من 16% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا
- روسيا توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا
- زاخاروفا: زيلينسكي يستخدم الوضع في "آزوفستال" وكأنه ورقة رابحة
- Visa تقدر الخسائر بعد مغادرة روسيا
- وزير الدفاع الأمريكي يصحح صحفية سألت عن "هزيمة روسيا"
- خبراء يكشفون تداعيات العقوبات المحتملة ضد الألماس الروسي
- الخارجية الروسية: العقوبات ضد روسيا غير عادلة
- وسائل إعلام: كندا تبحث قانونا يسمح ببيع الأصول الروسية
- واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ستة ضباط روس
- جونسون يعلق على تصريح وزير دفاعه عن استهداف الأراضي الروسية
- مينسك: الغرب لا يرغب بمشاركة بيلاروس في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
- مدّعي ميلانو يباشر التحقيق في قضية لاعب كرة إيطالي سابق يقاتل إلى جانب قوات كييف
- وزير العدل الأمريكي يعلن تأييده تسليم أوكرانيا أصولا روسية مجمدة
- أوليفر ستون: أوكرانيا جزء من الخطة الأمريكية
- بلغاريا تعلن وقف "غازبروم" إمدادات الغاز إليها
- واشنطن تحذر من محاولات "تصعيد التوتر" بعد التفجيرات في جمهورية ترانسنيستريا
- وسائل الإعلام: ألمانيا تسعى لاستخدام 4 محطات عائمة لاستقبال الغاز المسال