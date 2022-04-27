قائد سابق في الحرس الثوري: إيران تمتلك تقنية إنتاج صواريخ عابرة للقارات

تحدث البرلماني الإيراني، إسماعيل كوثري، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني، عن امتلاك بلاده تقنية إنتاج صواريخ عابرة للقارات.

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وأوضح كوثري قائلا: "عندما استشهد حسن طهراني مقدم، مؤسس البرنامج الصاروخي الايراني، كان يختبر صاروخا عابرا للقارات"، في حين أن البرلماني الإيراني يلم يقدم المزيد من التفاصيل حول الموضوع.



يذكر أن الصواريخ العابرة للقارات هي الصواريخ التي تصل مداها لنحو 5500 كيلومتر، بينما الصواريخ الإيرانية التي كشفت عنها طهران حتى الآن لم تقترب من عتبة 3 آلاف كيلومتر.

المصدر: "Iran Press"