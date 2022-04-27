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ميانمار.. سجن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي 5 سنوات إضافية

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ميانمار.. سجن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي 5 سنوات إضافية
AP
الزعيمة المدنية المخلوعة في ميانمار، أونغ سان سو تشي
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حكمت محكمة في ميانمار، على الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي، خمس سنوات إضافية بتهمة الفساد.

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ويتهم المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب فبراير 2021، سو تشي بتلقي رشاوى بقيمة 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغراما من الذهب من الوزير السابق المكلف بمنطقة رانغون فيو مين ثين.

وهي أيضا متهمة بعدد من الجرائم من بينها انتهاك قانون لأسرار الدولة صدر في الحقبة الاستعمارية وتزوير الانتخابات وفتنة وفساد، وقد تصدر عليها أحكام بالسجن لعقود في نهاية محاكمتها.

واعتقلت الزعيمة سو تشي عند وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021 منهيا مرحلة ديمقراطية في بورما.

وتمضي سو تشي بداية عقوبتها في الإقامة الجبرية في مكان احتجازها بعيدا عن العالم الخارجي منذ أكثر من عام ويفترض أن تبقى فيه طوال مدة محاكمتها.

المصدر: أ ف ب 

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