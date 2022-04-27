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القفز بالمظلات والألعاب النارية.. كوريا الشمالية تضفي جوا من البهجة في العرض العسكري الأخير

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القفز بالمظلات والألعاب النارية.. كوريا الشمالية تضفي جوا من البهجة في العرض العسكري الأخير
AP
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بث التلفزيون الكوري الشمالي مقطع فيديو مدته ساعتان و20 دقيقة للعرض العسكري "غير العادي" الذي أقيم في بيونغ يانغ مساء الاثنين احتفالا بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي.

وفي الفيديو الذي تم بثه مساء أمس، قام جنود من قوات المظلات يرتدون ملابس مضيئة بالقفز بالمظلات على ارتفاع 4500 متر في مشهد مذهل وفريد.

كما قدمت حوالي 20 طائرة حربية استعراضا جويا ليليا، وأطلقت الألعاب النارية في جسر عائم مركب في نهر ديه دونغ، مما أضفي جوا من البهجة والسرور.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن هذا الفيديو، الذي أنتج بصورة "باهرة"، سلط الضوء على الجانب الإنساني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. وتم رصد الزعيم كيم وهو مغمض عينيه وتبدو عليه العواطف الفياضة أثناء أدائه للنشيد الوطني.

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وأعرب الزعيم عن خالص الامتنان إلى جميع العائلات التي ترسل أحباءها من الأزواج والأبناء والبنات إلى الخطوط الأمامية للدفاع الوطني.

وكان كيم صاحب الابتسامة الراضية طوال العرض العسكري، وتحدث مع عضو المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم ري بيونغ-تشول بوجه مشرق.

يشار إلى أن شقيقة الزعيم الصغرى كيم يو-جونغ لم تظهر خلال العرض العسكري.

المصدر: "يونهاب"

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