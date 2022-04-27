بولتون ينتقد قرار الحد من حق الفيتو في مجلس الأمن

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون إدارة الرئيس جو بايدن لتأييدها فكرة الحد من حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وأشار بولتون في مقال لموقع The Hill إلى أن "إدارة بايدن ترتكب خطأ غير مبرر في الأمم المتحدة، من شأنه أن يؤدي إلى إنعاش الجدل القديم عن حق الفيتو الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".

واعتبر بولتون هذه المبادرة "غير عقلانية وغير مجدية"، مشيرا إلى أنها تضعف حق الفيتو وتقضي عليه.

ولفت إلى أن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تحدثت عن "الاستغلال المخزي لحق الفيتو من قبل روسيا"، فيما ستطبق المبادرة الجديدة في حال إقرارها على جميع الدول المستخدمة لحق الفيتو، وليس فقط ضد الدول التي "تستغلها بشكل مخز".

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وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق الفيتو من جانب واحد أكثر من مرة، بما في ذلك لحماية إسرائيل، ما أثار انتقادات من قبل الأعضاء الدائمين الأربعة الآخرين.

وجاء ذلك تعليقا على قرار قدمته ليختنشتاين بالتنسيق مع عشرات الدول، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت يوم الثلاثاء، ينص على عقد اجتماع للجمعية العامة في غضون 10 أيام بعد استخدام حق الفيتو من قبل أي دولة في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة الوضع الذي تم استخدام الفيتو فيه.

المصدر: The Hill