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وزيرة المناخ البولندية: لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل

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وزيرة المناخ البولندية: لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل
Gettyimages.ru
وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا
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أكدت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا أنه لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل البولندية، مشيرة إلى أن خزاناته ممتلئة بنسبة 76٪.

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وقالت آنا موسكفا في تغريدة على "تويتر": "لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل البولندية".

وأضافت: "منذ اليوم الأول للحرب، قلنا إننا جاهزون للاستقلال التام عن المنتجات الروسية".

وأشارت إلى أن بولندا تمتلك احتياطيات الغاز الضرورية، بالإضافة إلى وجود مصادر الإمداد التي تحمي أمن البلاد.

وتابعت: "لقد كنا مستقلين فعليا عن روسيا لسنوات.. مستودعاتنا ممتلئة بنسبة 76٪".

وأفادت الوزيرة في تغريدة ثانية بأنها تحدثت خلال اجتماع لشركة الطاقة الحكومية البولندية "PGNiG" ومفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون عن ضمان أمن الطاقة في مواجهة روسيا والتضامن مع أوكرانيا.

وأشارت إلى أن أحد الموضوعات المهمة كان تحديث نظام التدفئة البولندي الذي يستخدمه 15 مليون مواطن.

من جهته، قال وزير الدولة البولندي للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية بيوتر نايمسكي، إن البدائل جاهزة لتعويض الغاز الروسي عندما توقف "غازبروم" إمداداتها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينتهي العقد في ديمسبر المقبل، وليس لدى وارسو نية لتجديده.

جدير بالذكر أن شركة الطاقة الحكومية البولندية PGNiG أعلنت رفضها دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بموجب عقد "يامال"، مشيرة إلى أنها "بصدد رفع دعوى ضد "غازبروم" بعد وقفها إمداد بولندا بالغاز".

المصدر: RT + وكالات

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