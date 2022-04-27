تحطم مروحية "مي-17" في المكسيك ونجاة ركابها

تحطمت مروحية "مي-17" تابعة لوزارة الدفاع المكسيكية أمس الثلاثاء في ولاية سينالوا شمال غرب البلاد، فيما نجا خمسة عسكريين كانوا على متنها.

وورد في بيان الوزارة أن "الحادث وقع أثناء إقلاع المروحية، وكان على متنها خمسة جنود أصيبوا بجروح لا تهدد حياتهم".

وكانت الطائرة تعمل على إخماد حرائق الغابات في ولاية سونورا الشمالية.

وقدم موظفو المطار الإسعافات الأولية للمصابين فيما التحقيق مستمر في ملابسات الحادث.

المصدر: تاس