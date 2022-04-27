إندونيسيا.. سلطات بالي تطرد كنديا رقص عاريا على جبل مقدس (فيديو)

يواجه ممثل كندي يقول إنه مرشد روحي قرارا بالترحيل من جزيرة بالي الإندونيسية، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرقص عاريا على أحد الجبال المقدسة.

ونشر جيفري كريغن شريط فيديو يؤدي فيه الـ"هاكا" عاريا، وهي رقصة تقليدية خاصة بحضارة الماوري النيوزيلندية، على قمة جبل باتور الذي يمثل بركانا نشطا يعتبره كثير من سكان بالي مقدسا.

وبعدما اتهمه عدد من مستخدمي وسائل التواصل بعدم احترام قيم بالي الدينية، أوقف الممثل وخضع للاستجواب.

Sebuah video viral menunjukkan aksi warga negara asing (WNA) bernama Jeffrey Douglas Craigen telanjang di Gunung Batur, Bali. Hal tersebut membuat warga resah, karena Gunung Batur dianggap salah satu tempat sakral bagi umat Hindu di Bali.https://t.co/GYILwgSdxrpic.twitter.com/p6STFm0oVt — KOMPAS TV (@KompasTV) April 25, 2022

وينتظر كريغن حاليا ترحيله من بالي، لكن السلطات أشارت إلى أن شركات الطيران مترددة في التعاون لأن الممثل لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس مكتب الهجرة في دنباسار تيدي رياندي لوكالة "فرانس برس" إن "الخطوط الجوية لم توافق على نقله".

وأوضح مسؤولون أن اسم كريغن سيدرج على قائمة سوداء ما يمنعه من دخول بالي في المستقبل.

ونشر الممثل مقطع فيديو وهو يبكي مدعيا عدم معرفته بأن جبل باتور يمثل موقعا مقدسا لسكان بالي.

Viral di media sosial seorang WNA membuat video bugil dan diduga dibuat di wilayah Gunung Batur, Bangli. Ia ternyata adalah WN Kanada bernama Jeffrey Douglas Craigen (34), seorang aktor yang filmnya pernah tayang di Netflix. #TopNewshttps://t.co/s1iZijEyfppic.twitter.com/ridZh32OaO — kumparan (@kumparan) April 26, 2022

المصدر: أ ف ب