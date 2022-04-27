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إندونيسيا.. سلطات بالي تطرد كنديا رقص عاريا على جبل مقدس (فيديو)

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إندونيسيا.. سلطات بالي تطرد كنديا رقص عاريا على جبل مقدس (فيديو)
RT @bharianmy
جيفري كريغن
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يواجه ممثل كندي يقول إنه مرشد روحي قرارا بالترحيل من جزيرة بالي الإندونيسية، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرقص عاريا على أحد الجبال المقدسة.

ونشر جيفري كريغن شريط فيديو يؤدي فيه الـ"هاكا" عاريا، وهي رقصة تقليدية خاصة بحضارة الماوري النيوزيلندية، على قمة جبل باتور الذي يمثل بركانا نشطا يعتبره كثير من سكان بالي مقدسا.

وبعدما اتهمه عدد من مستخدمي وسائل التواصل بعدم احترام قيم بالي الدينية، أوقف الممثل وخضع للاستجواب.

وينتظر كريغن حاليا ترحيله من بالي، لكن السلطات أشارت إلى أن شركات الطيران مترددة في التعاون لأن الممثل لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس مكتب الهجرة في دنباسار تيدي رياندي لوكالة "فرانس برس" إن "الخطوط الجوية لم توافق على نقله".

وأوضح مسؤولون أن اسم كريغن سيدرج على قائمة سوداء ما يمنعه من دخول بالي في المستقبل.

ونشر الممثل مقطع فيديو وهو يبكي مدعيا عدم معرفته بأن جبل باتور يمثل موقعا مقدسا لسكان بالي.

المصدر: أ ف ب

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