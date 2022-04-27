 
مباشر

وسائل إعلام: رصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين

أخبار العالم

وسائل إعلام: رصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين
Legion-Media Sheldon Cooper / SOPA Images/Sipa USA
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swdr

أفادت وكالة BNO News نقلا عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية برصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين.

وتشير الوكالة إلى أن الإصابة سجلت لدى طفل بالغ 4 سنة من العمر في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين.

إقرأ المزيد
شنغهاي تعلن عن تسجيل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا بالرغم من الإغلاقات
شنغهاي تعلن عن تسجيل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا بالرغم من الإغلاقات

وأصيب الطفل بالفيروس في 5 أبريل الجاري بنتيجة الاحتلاط بطير أليف، وتم نقله إلى المستشفى في 10 أبريل بسبب تدهور حالته الصحية.

ولم يصب أي واحد من أفراد عائلة الطفل بالفيروس.

وحسب التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن لإصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا