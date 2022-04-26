موسكو تباشر التحقيق في تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفييت في لاتفيا

أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين توجيهاته بمباشرة التحقيق في تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفييت في مدينة فالميرا في لاتفيا.

وحسب بيان صدر عن اللجنة: "وردت معلومات عن قيام مخربين بإضرام النار في نصب تذكاري لجنود الجيش الأحمر في مقبرة جماعية في فالميرا".

وأضاف البيان: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليماته إلى إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة لتحديد جميع ملابسات ما حدث في إطار قضية جنائية".

وأوضح البيان أنه "يجب متابعة هذه الأحداث والأشخاص الذين دنسوا النصب التذكاري للجنود السوفيت".

المصدر: "نوفوستي"