جونسون يعلق على تصريح وزير دفاعه عن استهداف الأراضي الروسية

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن لندن لا تريد خروج النزاع في أوكرانيا عن حدودها، مؤكدا أنه من حق كييف "الدفاع عن نفسها".

وقال جونسون في حديث لقناة "Talk TV" البريطانية: "لا نريد أن تخرج الأزمة عن حدود أوكرانيا، ولكن كما قال وزيرنا للقوات المسلحة جيمس هيبي، فإن لدى أوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها".

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وكان وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي قد صرح بأنه من حق أوكرانيا "الشرعي" أن توجه ضربات إلى أهداف على الأراضي الروسية لمنع تزويد القوات الروسية التي تجري عملية عسكرية في أوكرانيا.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا من تحريض كييف على استهداف روسيا، مشيرة إلى أن الجيش الروسي مستعد "لضرب مواقع صنع القرار في كييف"، رغم وجود مستشارين أجانب فيها.

المصدر: نوفوستي